NOVÝ PÁR šoubiznisu? Travolta rok po smrti manželky zbalil božskú... TO VÁŽNE?!

Vždy, keď sa Kelly Preston a John Travolta objavili na červenom koberci, pôsobili ako harmonický pár. Dvojica spolu prekonala viacero škandálov a náročných chvíľ. V roku 2009 prišli o najstaršieho syna Jetta, ktorý vo veku 16 rokov zahynul počas dovolenky na Bahamách. Krásna Kelly porodila hviezde Pomády aj dcéru Ellu (21) a syna Benjamina (10).

Zdroj: SITA/AP

Keď v lete 2020 Travolta oznámil svetu, že jeho krásna manželka zomrela, bol to šok asi pre každého. Len hŕstka vyvolených totiž vedela, že Kelly zvádza boj s rakovinou prsníka. Sympatická blondínka o svojom trápení vôbec nehovorila a na fotkách, ktoré zverejňovala na sociálnych sieťach, pózovala vždy s parochňou.

Po smrti milovanej manželky sa Travolta rozhodol naplno venovať svojim deťom. Najnovšie to ale vyzerá tak, že už je pripravený na novú známosť. Podľa medializovaných informácií sa vraj začal stretávať s božskou Demi Moore. Zaujímavé je, že dokopy ich dal zrejme herečkin exmanžel Bruce Willis, s ktorým majú aj po rozvode dobrý vzťah. Keď mu Travolta povedal, že by sa znovu rád zamiloval, Willis poznamenal, že aj Demi je slobodná, tak by sa mohli dať dokopy.

Podľa medializovaných informácií si Demi a John už pákrat vyšli na rande. Čašníčka prestížnej reštaurácie Giorgio Baldi v Santa Monice dokonca opísala, ako jedno také ich stretnutie vyzeralo. „Sedeli pri rohovom stole pri sviečkach. Bolo to romantické. Držali sa za ruky a veľa sa smiali,” prezradila. Nechajme sa prekvapiť, aké bude mať tento románik pokračovanie.

58-ročná Demi Moore rozhodne nepatrí do starého železa. Zdroj: Instagram

