Šok na červenom koberci: TAJNÁ SVADBA... Českú herečku prezradila obrúčka!

KARLOVY VARY - Po 10 rokoch vzťahu sa rozhodli pre veľký krok! Herečka Martha Issová, ktorá najnovšie hrá vo filme Zátopek, a režisér David Ondříček sú už manželia. Vyšlo to najavo na festivale v Karlových Varoch, kde sa im na prstoch ligotali obrúčky.

Keď sa táto dvojica dala v roku 2011 dokopy, bolo z toho veľké "haló". David Ondříček totiž predtým chodil s Marthinou sesternicou Klárou Issovou. „Nám sa stala táto zamotaná situácia, ale nie preto, aby niekto niekoho niekomu odviedol. Prebehlo to veľmi čisto,” vyhlásila kedysi Martha pre iDnes.cz.

Zdroj: ČFTA/Tomáš Martínek

Herečka a režisér sú rodičmi dvoch dcér, no do svadby sa nijako nehrnuli. Minulý rok v jednom z rozhovorov brunetka nazývala svojho partnera manželom, no žiadny obrad vtedy ešte neprebehol. Podľa Martinho vyjadrenia si na ňu jednoducho popri práci a tehotenstvách nevedeli nájsť čas.

No práve v čase pandémie, keď sa život spomalil, sa im to konečne podarilo zorganizovať. Na filmovom festivale v Karlových Varoch totiž prekvapili obrúčkami. „Urobili sme si veľmi malú svadbu. Môj kamarát a producent filmu Zátopek Kryštof Mucha bol svedok. Brali sme sa relatívne nedávno,” prezradil David Blesku.

Zdroj: CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia

„Mali sme úplne malú, maličkú svadbu. A bolo to krásne,” dodala čerstvá novomanželka. Tá sa pritom ešte v októbri pri nakrúcaní svadobnej scény pre film Zátopek posťažovala, že hoci pred kamerami sa vydávala už niekoľkokrát, v skutočnosti svadbu ešte nemala. Zdá sa teda, že v tomto prípade neprebehli žiadne ročné prípravy a dvojica naplánovala svoj veľký deň pomerne rýchlo.

Zdroj: CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia