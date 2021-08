Bizarný outfit z Karlovych Varov: Návrhár z BMD pútal pohľady… Košeľa z 24-karátového zlata!

Tradičný filmový festival v Karlových Varoch je každoročne prehliadkou nielen filmov, ale aj módy. Pozvaní hostia si dávajú na svojich outfitoch veľmi záležať a neraz sú za ne ochotní vysoliť obrovské peniaze. Aktuálne sa po vrecku poriadne buchol aj módny návrhár Jakub Poner, ktorý si svoj model sám ušil.

Najkrajšia Slovenka v Karlových Varoch: Na Čechov vytasila bradavky!

A niet divu, že pútal pohľady všetkých prítomných. Na sebe mal totiž naozaj exkluzívny kúsok - košeľu z pravého 24-karátového zlata. „Je to sieťovina pletená z kovových nití, ktorá obsahuje 24-karátové zlato. Stojí dosť,“ prezradil pre Super.cz Poner. Ten si luxusný kúsok zbúchal doslova na poslednú chvíľu... Vraj preto, lebo jeho košele neboli čisté.

„Košele boli špinavé alebo pokrčené, tak som si to zbúchal na poslednú chvíľu. Pôvodne to mala byť látka pre niekoho iného, zostala pre mňa,“ prezradil módny návrhár, ktorý do Karlových Varov dorazil spolu so svojou sestrou Nikol, ktorej zrecykloval staršie šaty. „Boli to pôvodne šaty z vlaňajšej kolekcie, Nikol sme vytvorili nový model zo starých šiat,“ dodal.

Zdroj: Profimedia