Milostná scéna v Zátopkovi: Režisérovi ukazovala PRSIA a potom...

Martha Issová tento rok oslávila 40 rokov, no práve ona získala úlohu Dany Zátopkovej, ktorá sa hodu oštepom začala venovať vo veku 24 rokov. A krátko nato spoznala svojho budúceho manžela Emila.

Vo filme Zátopek nechýba ani milostná scéna – Martha ju absolvovala pred vlastným manželom, režisérom Davidom Ondříčkom. „Točili sme v noci a ja som sa Davida pýtala: A čo tam všetko bude vidieť? Pretože Dana Zátopková mala v tom čase 26 a ja som mala za sebou dojčenie dvoch detí a 26 som nemala. Keď som išla z maskérne, zavolal ma David do karavanu a hovorí: Ukáž mi tie prsia,” prezradila herečka pre Český rozhlas.

Zdroj: Bontonfilm

A tak jej muž skúmal jej nahé prsia a rozhodoval sa, ako bude milostná scéna vyzerať. „Otvárala som župan a ukazovala svojmu partnerovi prsia, či to bude pre kameru v poriadku. No nakoniec tam nie sú! A dopadlo to vo finále tak, že Vašek ležal, ja som na ňom sedela a všetko som si to oddrela. A on len ležal a smial sa mi,” opísala nakrúcanie.

Václav Neužil a Martha Issová ako Emil a Dana Zátopkovci Zdroj: Lucky Man Films