Po otcoch sa rozhádali aj synovia: Aj mladší Nedvědovci končia... kvôli žene!

Potomkovia slávnych bratov Jana a Františka Nedvěda sa tiež venujú hudbe a dokonca sa rozhodli vystupovať spolu ako kedysi ich otcovia. Na niektorých koncertoch s nimi hral aj Honza starší.

Lenže, ako sa zdá, všetkému je koniec. Jan Nedvěd mladší totiž pred dvomi dňami zverejnil na Facebooku správu, podľa ktorej ho manažérka Renata od všetkého odstrihla. Ide pritom o priateľku jeho brata Františka. A ten údajne na jeho správy nereagoval.

„Ťahá sa to si týždeň. Fandovi som hovoril, že Renata, ktorá mala byť našou manažérkou, je neprofesionálna. na vystúpení neboli pripravené ani stoličky alebo pásky pre vstup. Nevie sa v tom pohybovať, všetko bolo amatérske, aj jej jednanie s usporiadateľmi. Musí sa s nimi hovoriť slušne. Nech sa milujú do konca života, ale manažérkou nemôže byť,” vyhlásil Jan pre portál Extra.cz.

A zdá sa, že nejde o žiadnu osobnú nevraživosť. Bratia si totiž donedávna užívali spoločné výlety a dovolenky aj so svojimi polovičkami.

František ale s tvrdeniami svojho brata voči Renate nesúhlasí. „Nechcem to komentovať a rozoberať. Niečo sa stalo, ale nemá cenu to riešiť cez médiá. Len už nehodlám ďalej pokračovať. Honza mojej priateľke vyčíta veľa vecí, ale vôbec nie sú pravdivé, a to ma štve zo všetkého najviac,” uviedol pre spomínaný web.

A tvrdí, že ostatní stoja na jeho strane. „Stojí za nami celá rodina vrátane strýka Jana. Išli sme do toho rizika stým, že sa toto môže stať. Ale vážne sa k tomu nechcem vyjadrovať. Zbytočne by sa to rozmazávalo,” dodal František s tým, že rozpory s bratom majú negatívny vplyv na jeho duševné zdravie. Už v minulosti pritom priznal, že sa lieči na psychiatrii.

V utorok krátko po obede Jan informoval fanúšikov, že sa s bratom spojil a veci riešia. František však má už jasno v tom, že po odohraní vopred dohodnutých koncertov pokračovať ďalej nechce. A má toho dosť aj jeho partnerka. „Z môjho pohľadu by sa to nemalo riešiť tak, ako to Honza robí. V jeden deň to dá na Facebook, na druhý deň sa ospravedlní, o pol hodiny je to zase inak. Môžem povedať len to, že za svojou prácou si stojím a viem, že som žiadnu chybu neurobila. Reálne zvažujem trestné oznámenie za ohováranie,” povedala Renata pre Extra.cz.