Kedysi svalnatý Kráľ džungle, dnes... Preboha, 270-kilová veľryba!

LOS ANGELES - Fúha! Tvár herca menom Brendan Fraser (52) je verejnosti dobre známa. Zahral si napríklad vo filmoch Múmia, Zmluva s diablom, či George, kráľ džungle. Práve v poslednom spomínanom počine predviedol priam výstavné telo. To je však už dávno minulosťou a z herca je dnes pribratý pán. Aktuálne sa dokonca pripravuje na úlohu, v ktorej stvárni muža vážiaceho neuveriteľných 270 kíl.

Brendan Fraser už dávnejšie nie je tým fešákom, ktorý nás v spomínaných filmoch ohuroval. S pribúdajúcimi rokmi mu akosi zredli vlasy a jeho svalnaté telo sa stále viac zaobľuje. A hoci zjavom teraz ohúri menej, herecký výkon má stále rovnako skvelý.

Brendan Fraser bol kedysi veľký fešák. Zdroj: Universal pictures

Aktuálne v rámci filmového festivalu Tribeca predstavil počin s názvom No Sudden Move. A že herec nezaháľa, dokazuje fakt, že už čoskoro začne pracovať na ďalšom filme. Ide o drámu s názvom The Whale (v preklade Veľryba), v ktorej stvárni 270-kilového samotára Charlieho.

Ten žije na okraji mormonskej komunity v Idahu a usiluje sa obnoviť svoj vzťah so 17-ročnou dcérou. Odcudzili sa po tom, ako Charlie priznal, že je gay a kvôli milencovi opustil rodinu. Po smrti milenca sa Charlie utiahol do seba a so smútkom sa vyrovnával prejedaním.

Takto v súčasnosti vyzerá Brendan Fraser. Zdroj: profimedia.sk

Takto v súčasnosti vyzerá Brendan Fraser. Zdroj: profimedia.sk

Je pravdepodobné, že tvorcovia od Brendana nebudú chcieť, aby sa takto vykŕmil a využijú služby maskérov a kostymérov. Každopádne bude určite zaujímavé sledovať, ako sa s touto výzvou popasujú a ako sa sympatický herec vďaka nim zmení.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}