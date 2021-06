Hity ako Lost On You či Girls Go Wild po troch rokoch opäť ovládnu arénu Národného tenisového centra v Bratislave. Americká speváčka LP, ktorá roky písala hity pre hviezdy ako Rihanna, Céline Dion, Rita Ora či Backstreet Boys, prerazila s vlastnou tvorbou až pred piatimi rokmi, no odvtedy patrí medzi najžiadanejšie umelkyne a jej koncerty sú vždy veľkou udalosťou.