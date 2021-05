Slávneho herca porazí: Jeho žena vykvákala VŠETKO... Sex pár hodín po zoznámení!

LOS ANGELES - Poriadne prekvapila! Herec Joshua Jackson (42) patrí k jedincom, ktorí si svoje súkromie strážia. Vyzerá to ale tak, že jeho manželka Jodie Turner-Smith (34) má na to úplne odlišný názor. Dokázala to, keď bola hosťom v šou Late Night with Seth Meyers, kde prezradila aj pomerne intímne detaily z ich vzťahu.

Mal to byť len sex na jednu noc, ale... Je z toho manželstvo a spoločné dieťa! Herec Joshua Jackson je verejnosti dobre známy už dlhé roky. Zviditeľnil sa najmä účinkovaním v obľúbenom seriáli Dawsnov svet, kde si získal množstvo fanúšičiek.

Jednou z nich bola aj britská modelka Jodie Turner-Smith, ktorá v tom čase ani len netušila, ako veľmi bude jej život so seriálovým Paceym spätý. To, že spomínaný počin v období dospievania sledovala, priznala aj v šou Late Night with Seth Meyers, kde bola nedávno hosťom.

Joshua Jackson v seriáli Dawsnov svet. Zdroj: The WB Television Network

Sympatická modelka a herečka okrem iného prezradila napríklad i to, ako jej zoznámenie s Jacksonom vyzeralo. „Keď som spoznala svojho manžela, mala to byť len jednorazovka. A teraz to už je taká trojročná jednorazovka,” poznamenala so smiechom Jodie, ktorá muža svojho života spoznala na istej párty.

Medzi ňou a Joshuom panovala veľmi silná príťažlivosť a netají sa tým, že od prvého momentu ho jednoducho chcela. „Celú noc ma nasledoval. Cítil tú energiu,” dodala na margo toho kráska, ktorá má so známym hercom dcérku Janie. Tá sa narodila v apríli minulého roka.

Joshua Jackson a Jodie Turner-Smith začali spolu randiť niekedy v októbri 2018. O rok neskôr, v decembri, sa v tajnosti zosobášili a v apríli 2020 sa z nich stala rodina.

Joshua Jackson a Jodie Turner-Smith. Zdroj: SITA

Joshua Jackson a Jodie Turner-Smith si rodičovstvo celkom užívajú. Zdroj: profimedia.sk