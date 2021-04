Tragédia v rodine českej speváčky: Nakazil rodičov covidom... Po smrti otca pokus o samovraždu!

PRAHA - Česká speváčka Petra Janů sa kvôli pandémii už rok zdržiava na svojej chalupe pri lese. Jej rodina sa však koronavírusu nevyhla. Strýko zomrel a jeho žena sa to dozvie, až keď sa preberie z umelého spánku. A zároveň sa bude musieť vyrovnať s tým, že syn, ktorý ich nakazil, sa pokúsil zabiť.

Ešte na prelome leta a jesene koncertovala a dúfala, že pandemická situácia sa bude už len zlepšovať. Lenže došlo k pravému opaku a odvtedy už Petra Janů Prahu vôbec nenavštívila.

Zdroj: ČT

V osobnom kontakte nie je prakticky s nikým, zlé správy z rodiny sa k nej ale dostali. „Zomrel mi strýko na covid. Teta to tiež chytila a našťastie sa z toho už dostáva, ale dlho bola v umelom spánku. A keď sa preberie, zistí, že to, v čom žila, už neplatí, bude to pre ňu šok. Boli spolu päťdesiatpäť rokov, nepohli sa od seba ani na krok. Nedokážem si predstaviť, ako prijme, že už tu jej manžel nie je. Myslím, že bude potrebovať psychológa,” povedala speváčka pre Blesk.

Strýko mal 78 rokov, teta je o dva roky mladšia. A bude musieť spracovať ešte jednu tragédiu týkajúcu sa jej syna. „On si dával za vinu, že ten covid domov dovliekol a rodičov nakazil, preto sa hrozne opil a skončil domlátený. Tak ho odviezli do nemocnice, dali dohromady, uložili na izbu a on vykročil k oknu a skočil z neho,” prezradila Petra. Zatiaľ nevedia, či bude mať trvalé následky alebo sa úplne zotaví.

Samotná speváčka je pripravená dať sa očkovať a dovtedy sa snaží dodržiavať všetky nariadenia. „Takže chodím von s respirátorom, nakupujem v rukaviciach, dezinfikujem si ruky a som zavretá tu v lese, A úprimne neznášam ľudí, ktorí kričia, že to nebudú dodržiavať. Veď je to bezohľadné,” vyhlásila Petra pre Blesk pre ženy.