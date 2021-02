Slávna Bond Girl žije v Čechách: O zážitkoch hovorila v americkej šou a... Šokujúca skúsenosť!

PRAHA - Preboha! Britská herečka Rosamund Pike (42), ktorá sa do pamäti mnohých vryla účinkovaním v bondovke Dnes nezomieraj, sa už zhruba rok a pol zdržiava v stovežatej Prahe. Nakrúca tam totiž seriál The Wheel of Time. Nedávno bola hosťom v obľúbenej šou moderátora Jimmyho Kimmela (53), kde rozprávala o tom, ako sa jej u našich západných susedov žije. A jeden z jej zážitkov stojí ozaj za to!

Rosamund Pike si život v Českej republike celkom pochvaľuje. „Praha je mesto kultúry a príležitostí. Nachádza sa v strede Európy, takže je to skvelé miesto na výlety autom. Už sme niekoľko zaujímavých miest navštívili,” uviedla v nedávnom rozhovore s Jimmym Kimmelom v rámci jeho šou.

Rosamund Pike si život v Prahe užíva. Zdroj: Instagram

Za zmienku stála zvlášť návšteva Českého Krumlova, kam sa spolu so 60-ročným manželom Robiem a dvoma synmi v lete vybrali raftovať. „Počula som, že je to tradičná česká aktivita rodičov s deťmi. Bolo to tam naozaj krásne. Avšak akosi som podcenila, že je to tiež obľúbené miesto na rozlúčky so slobodou,” poznamenala Rosamund.

6-ročný Atom a o dva roky starší Solo boli nadšení. „Páčilo sa im to. Cestou sme natrafili na skupinu sporo odetých dievčat v bikinách, ktoré za člnom ťahali nafukovacieho panáka s obrovskou erekciou. Potom ho hodili na susedný čln, takže moje deti boli fascinované,” dodala.

V úžase však bola aj samotná herečka. „Prisahám, že som v živote nevidela viac ožratých ľudí, ako tam. Jeden muž vstal a okamžite spadol na tvár. Ďalší z člnu vypadol a vyváľal sa v blate. Potom sa vyštveral späť a bahnom všetkých zašpinil,” prezradila herečka, ktorej synovia sa vraj odvtedy bežne hrajú na opilcov.

Rosamund Pike bola hosťom v šou Jimmyho Kimmela. Zdroj: ABC