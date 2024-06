Slávna herečka čelí nechutnej kritike: Bojuje s vážnou chorobou… Fanúšikovia ju obviňujú, že si ju vymyslela!

Selma Blair (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Slávna americká herečka Selma Blair (52) už niekoľko rokov bojuje so sklerózou multiplex. V poslednej dobe sa však stala terčom nechutných komentárov fanúšikov, ktorí ju obviňujú z toho, že svoju chorobu len predstiera.

Americká herečka už niekoľko rokov bojuje so sklerózou multiplex, ktorá jej znepríjemňuje každodenné fungovanie. Aj napriek tomu, že začiatkom roka informovala, že je v remisii, tak stále trpí bolesťami.

Veľký rozruch spôsobila jej prítomnosť na módnej prehliadke značky Jean Paul Gaultier. Po nej sa totiž dostala pod obrovskú paľbu kritiky a fanúšikovia ju dokonca začali obviňovať z toho, že si chorobu vymyslela.

„Moja sestra bojuje s rovnakou chorobou a nikdy by nebola schopná robiť veci ako ona," napísal jeden z čitateľov Daily Mail. „Ja to poviem. Skleróza multiplex je progresívne ochorenie a ona je viac aktívna, ako bola v roku 2018. Vzbudzuje to množstvo otázok," doplnil ďalší. „Tú chorobu si vymyslela, keď ju jedného dňa vyhodili z lietadla, lebo rozprávala hlúposti. Následne sa objavila táto choroba. Nemám k nej žiadny rešpekt," uviedol ďalší komentujúci.

Selma Blair (Zdroj: SITA)