Česká speváčka je na liekoch: Po narodení syna skončila v liečebni!

Iva Frühlingová sa opäť vracia na scénu, chystá videoklip a nové CD. Na tom spolupracuje s Dominikom Turzom a práve pri vysvetľovaní, ako sa ich cesty skrížili, speváčka prezradila, čím si v uplynulom období prechádzala.

Zdroj: I.F.

„My sme sa zoznámili v liečebni. Pretože, keď mal malý osem mesiacov, tak ma po prvý raz v živote prepadol panický atak. Je to úplne šialená vec, myslela som, že mám infarkt, a musela som to celý čas riešiť a riešim to v podstate až doteraz,” uviedla pre web Super.cz s tým, že už s touto poruchou dokáže dosť dobre pracovať. Navyše, keď sa zoznámila s Dominikom a začali robiť hudbu, povedala si, že sa proste nevzdá.

Doteraz je však mama dnes už šesťročného Adama odkázaná na lieky. „Každý, kto tým trpí, vie, aké hrozné to je, a jediné, čo môžem poradiť, aby sa nevzdal a išiel ďalej. Terapia, joga a meditácie sú určite dobré prírodné cesty, ale lieky beriem. Bez nich by som to asi teraz nedala, Uvidíme, čo bude ďalej,” povedala Iva. No dodala, že celkovo sa má dobre.