Gottová si alkoholom poriadne zavarila: Toto sú následky!

Denník Aha! uvádza, že na lekárskej prehliadke sa Dominika Gottová dozvedela, že jej celý organizmus je v rozklade a prakticky jej ide o život.

Zdroj: Facebook D.G.

Začiatkom januára ju prehliadli vo firme, kde žiadala o miesto. „Zmerali mi tam tlak a ten vrchní som mala cez 200! Pani doktorka sa zdesila a hneď mi napísala tabletky. Z toho dôvodu ma tam ale tiež neprijali,” posťažovala sa najstaršia dcéra zosnulého Karla Gotta.

Ďalšie komplikácie si privodila pitím alkoholu. Ten požívala v neprimeranom množstve napriek tomu, že už niekoľko rokov je diabetickou pacientkou. Najnovšie lekári zistili, že jej stukovatela pečeň. „Na to som tiež dostala lieky, je to sila. Viem a cítim, že so sebou musím niečo robiť,” okomentovala nález Dominika pre Aha!

Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem

Stukovatenie pečene znamená, že sa v tomto orgáne nadmerne ukladá tuk. Ten môže viesť až k poruche jej funkcie. Ak sa tento proces neodvráti, môže dôjsť k cirhóze, ktorá je zas rizikovým faktorom pri vzniku rakoviny pečene.