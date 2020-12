„Gottova nemocnica“ odmietla pomoc: Rázne NIE pre maestrovu dcéru... Takéto peniaze nechceme!

PRAHA - Ďalšia rana! Dominika Gottová svojou knihou o slávnom otcovi predbehla vydanie jeho oficiálneho životopisu. No jedno z kníhkupectiev už kontroverznú knihu stiahlo z predaja a spájaná s ňou nechce byť ani nemocnica, kde sa Karel Gott liečil. Tá odmietla výťažok z predaja.

Z celej rodiny Karla Gotta sa po jeho smrti najviac píše o dcére Dominike. Tá totiž vedie vojnu s vdovou Ivanou, ktorá sa už k rôznym obvineniam a slovným útokom úplne prestala vyjadrovať.

Najstaršia spevákova dcéra sa dokonca rozhodla vydať vlastnú knihu o otcovi, kde spomína aj jeho maloletého nemanželského syna. Na trh svoje dielo uviedla skôr, ako stihla vdova vydať oficiálny životopis Karla Gotta, na ktorom pracoval aj on sám.

Karel Gott so svojím údajným synom Zdroj: archiv redakce Poslední roky s Karlem

Napriek tomu, že ešte nedávno bojovala s finančnými problémami, rozhodla sa 50-tisíc korún z predaja venovať Všeobecnej fakultnej nemocnici, kde sa spevák liečil. Zrejme však absolútne nečakala, že tam o jej pomoc vôbec nestoja.

„Za VFN Praha môžem len znovu konštatovať, že sme sa rozhodli dar neprijať práve z dôvodu jeho nevhodnej, až bulvárnej medializácie. To vôbec nie je aktivita, v ktorej by sme ako nemocnica chceli figurovať,” povedala pre Super.cz hovorkyňa zdravotníckeho zariadenia Marie Heřmánková. Ako dodala, ich poslaním je liečiť ľudí a úsilie všetkých pracovníkom aktuálne smeruje k tomu, aby zvládli testy na covid-19, prípravy na očkovanie a prípadnú ďalšiu vlnu chorých.

Samozrejme, Dominika túto informáciu spracovala štýlom – za všetkým hľadaj Ivanu. „Je mi jasné, že za rozhodnutím nestojí samotná nemocnica, ale nátlak manželky môjho otca, ktorá už týmto spôsobom raz nemocnicu donútila k tomu, aby neprijala dar z dražby obrazu môjho otca,” vyhlásila.

Gottová versus Gottová - Dominika a Ivana si nevedia prísť na meno. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Nemocnica samozrejme jej slová poprela. „Ako som už uviedla, naším právom je spoluprácu s nimi odmietnuť. To som za celú VFN Praha (i jednotlivé kliniky) urobila a požiadala ich, aby finančný výťažok ani iné dary z predaja ich knihy do našej nemocnice nesmerovali. So žiadnym z aktérov tejto kauzy v spojení nie sme. A naďalej sa k nej nebudeme ani nijako vyjadrovať, pretože naozaj máme pred sebou iné a naliehavejšie úlohy. A na záver ešte konštatujem, že žiadny subjekt naše rozhodnutie dar neprijať neovplyvňoval,” uviedla spomínaná hovorkyňa.