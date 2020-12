Slávna modelka ukázala brucho: Pri pohľade do zrkadla strašne trpí!

LOS ANGELES - Bolesť a smútok! Chrissy Teigen (35) našla svoje šťastie po boku speváka Johna Lehgenda (41). Nebyť tragédie, ku ktorej pred pár mesiacmi došlo, užívali by si tohtoročné Vianoce v spoločnosti malého bábätka. Kráska totiž synčeka Jacka priviedla na svet predčasne a jeho život sa žiaľ nepodarilo zachrániť. Známa modelka otvorene priznáva, že bolesť z tejto straty je stále veľká.

Chrissy Teigen patrí medzi celebrity, ktoré sa so svojimi priaznivcami delia o čokoľvek. Nemá problém hovoriť o veciach, ktoré sú pre iných tabu a zároveň nemá potrebu tváriť sa, že všetko je dokonalé.

Potvrdila to aj keď na Instagrame priznala, že prišla o svojho synčeka Jacka. Ostatky jeho mrtvého tela má v urne, ktorú majú doma v obývačke. Ako Chrissy prezradila, chce aby jej staršie deti - Luna a Miles vedeli, že bol a vždy aj bude súčasťou ich rodiny.

Chrissy v týchto dňoch zverejnila záber, pod ktorým sa hromadia komentáre plné podpory a slová útechy. „Aj keď už viac nie som tehotná, každý pohľad do zrkadla mi pripomína, čo mohlo byť. Netuším, prečo stále mám toto brucho, ale úprimne, je to frustrujúce. Veľmi rada mám ten pocit byť tehotná a zároveň som veľmi smutná z toho, že už to nikdy nebudem môcť zažiť. Ale som šťastná, že mám dve úžasné deti, ktoré sa každý deň menia na veľkých malých jedincov. Ľúbim vás,” napísala k fotke modelka.