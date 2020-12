Nebezpečné chudnutie: George Clooney zhadzoval kvôli filmu... Skončil v nemocnici s vážnou diagnózou!

George Clooney

Zdroj: VOX

LOS ANGELES - George Clooney naposledy hral vo filme The Midnight Sky, ktorý režíroval, no stvárnil aj astronauta, ktorý prežije globálnu katastrofu. Kvôli úlohe musel zhodiť nejaké kilá, no do chudnutia sa pustil dosť neuvážene. Skončil v nemocnici!