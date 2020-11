Blbý nápad jojkárskej blondíny: Toto na turistike fakt nerobte!

Nela Slováková vyrazila pracovne do Krkonôš aj s tromi kolegyňami. A nemohli si odpustiť výstup na Sněžku. Lenže potom sa to celé zvrtlo...

Nela totiž cestou naspäť dostala nápad, že keď sa budú držať lanovky, prídu dole rýchlejšie. Hocijako vám to znie logicky, radšej túto jej myšlienku nenasledujte, v prírode sa treba vždy držať oficiálne značených ciest. Znižuje sa tak možnosť, že sa stratíte, že poškodíte prírodu tam, kde človek nemá čo hľadať a keby ste sa zranili, záchranná služba vás na značenej ceste zaručene nájde rýchlejšie.

Zdroj: Instagram NS

Dievčatá sa vybrali popri lanovke a cestou ich zastihla tma, začalo snežiť a jedna z nich na nerovnom teréne neustále padala. „Ono to vyzerá, že sme pili, ale my sme fakt nepili, dva panáky za celú cestu šesťhodinovú cestu, fakt sme nepili, ale je to proste masaker strmý,” komentovala to Nela, ktorá celú situáciu priebežne nakrúcala.

A potom narazili na ďalšiu prekážku, s ktorou nerátali. „My sme si múdro mysleli, že keď pôjdeme popri lanovke, prídeme dole a samozrejme zrada a je tu potok, takže budeme musieť preliezať potok, no doprdele,” priznala problémy Nela.

Hoci si dámy koledovali o zranenie, našťastie sa im podarilo v tme prejsť potok bez ujmy na zdraví. A na oslavu si dopriali panáka. Čo tiež nie je najmúdrejší nápad, kým naozaj nie ste ešte niekde na chate v bezpečí.

Slováková sa nakoniec teší z netradičných zážitkov, keďže všetko dobre dopadlo. V horách to ale nie je pravidlom a každá nepozornosť a ľahkovážnosť sa môže turistom nepekne vypomstiť. Naozaj si neberte príklad.