Fanúšikovia slávnej topmodelky majú strach: Depresie a pád na dno?!

Rodáčka z Prostějova Pavlína Pořízková a hudobník Ric Ocasek tvorili sympatický pár. V roku 2018 však všetkých prekvapili, keď kráska oznámila, že sa rozišli. Aj napriek tomu však rozvádzajúci sa manželia spolu dobre vychádzali a bola to práve slávna Češka, kto sa o Rica staral po operácii, ktorú pred svojou smrťou absolvoval.

Smrť milovaného muža však nebola to jediné, s čím sa musela Pořízková vysporiadať. Ric totiž zhruba mesiac pred smrťou podpísal závet, v ktorom ju vydedil. „Moja manželka Pavlína Pořízková nebude dediť, keďže sme v rozvodovom konaní. Aj keby som zomrel skôr, než budeme rozvedení, Pavlíne nenáleží nič z dedičstva a ani jej nič neodkážem, pretože ma opustila,” znelo vraj v spomínanom závete.

Pavlína Pořízková a Ric Ocasek Zdroj: SITA/Photo by Charles Sykes/Invision for The Hollywood Reporter/AP Images

Tieto udalosti sa podpísali pod to, že sa známej blondínke vrátili depresie a premáha ju smútok. „K svojmu manželovi som stále cítila lásku a absolútnu dôveru. Ale bola som zrejme mimo. Verila som tomu, že ho poznám, že obaja rovnako vnímame, čo znamená láska. Vo svojom žiali pociťujem naraz smútok aj hnev,” uviedla na Instagrame Pavlína.

Upynulé mesiace strávila balením a sťahovaním sa z domu, v ktorom spolu s Ricom roky žili a vychovávali svojich dvoch synov Jonathana a Olivera.. Viacerí sa nazdádvajú, že vydedená modelka je bez peňazí a padlan na dno. Ona však tieto dohady popiera. „Nie som bez peňazí. Avšak vediem istý súdny spor, kvôli ktorému nesmiem svoju situáciu verejne komentovať. Avšak stále som sebaistá osoba, ktorá môže akurát tak plakať nad svojou vlastnou hlúposťou. Tomu teraz musím čeliť. Samej sebe, svojim chybám, ktorých je veľa,” uviedla v závere príspevku Pořízková.

Pavlína Pořízková sa počas uplynulých mesiacov sťahovala z domu, v ktorom žili ako šťastná rodina. Zdroj: Instagram