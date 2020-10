Hollywoodsky sexsymbol má zase prázdnu posteľ: Románik s vydatou sexicou je už minulosť!

LOS ANGELES - Je koniec! Vyzerá to tak, že Brad Pitt (56) po skrachovanom manželstve s Angelinou Jolie (45) nedokáže nájsť svoju spriaznenú dušu. Jeden z najsexi hollywoodskych hercov má za sebou viacero milostných románikov, avšak ani jeden z nich nemal príliš dlhé trvanie. Podľa medializovaných informácii sa už prestal stýkať aj so svojou poslednou milenkou - modelkou Nicole Poturalski (27).

Koncom augusta vyšlo najavo, že Brad Pitt si užíva romantickú dovolenku vo svojom sídle vo Francúzsku v spoločnosti krásnej Nicole Poturalski. Fanúšikovia boli nadšení, keďže modelka mnohým pripomínala Angelinu Jolie.

Vydatá Nicole Poturalski bola údajne milenkou Brada Pitta. Zdroj: Instagram

Ako sa ale neskôr ukázalo, kráska je vydatá za majiteľa prestížnej berlínskej reštaurácie - Rolanda Maryho, s ktorým ma syna. Paradoxne to bol práve on, kto svoju krásnu ženu zoznámil s hollywoodskym idolom.

Nicole po prevalení týchto informácií čelila nenávistným komentárom na sociálnych sieťach. Ktovie, či aj toto malo podiel na tom, že románik dvojice je už minulosťou. Zdroj z hercovho okolia však pre magazín People prezradil, že Nicole a Brad svoj románik od začiatku nebrali príliš vážne a chceli si spolu hlavne užiť.

S menom Brada Pitta boli v posledných rokoch spájané viaceré krásky. Okrem spomínanej Nicole to boli aj herečky Sienna Miller a Charlize Theron, profesorka z Cambridgskej univerzity Neri Oxman, či pehavá a menej známa herečka Alia Shawkat. Sexi herec bol spájaný aj s exmanželkou Jennifer Aniston, ktorú by po jeho boku radi videli mnohí fanúšikovia. Nuž, nechajme sa prekvapiť, či to bude práve ona, kto najbližšie skončí v Pittovej posteli...