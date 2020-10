Zo živého Kena je žena: Vytasil silikóny a.. Preboha, aká šelma!

Zdroj: Facebook/Rodrigo Alves

MILÁNO - Ani vlastná matka by ho nespoznala! Reč je o 37-ročnom rodákovi z Brazílie, ktorý prišiel na svet ako Rodrigo Alves a do povedomia verejnosti sa vryl mnohými plastickými operáciami. Vďaka nim sa túžil čo najviac podobať na bábiku Kena. To mu však nestačilo. Dnes je z neho Jessica, ktorá s obrovským nadšením pretŕča svoje silikóny.