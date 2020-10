TRAPAS hviezdičky z reality šou: Aha, prsia na úteku!

Jessika Power

Zdroj: profimedia.sk

GOLD COAST - Nie sú jej tie plavky malé? Jessika Power (28) nepatrí medzi známe tváre, o ktorých by sa v médiách často hovorilo, avšak rozhodne vie, ako zaujať. Hviezdička z reality šou Married At First Sight si totiž pred pár dňami užívala oddych na pláži a neušla pozornosti paparazzov. Nuž. nečudo!