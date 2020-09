Šokujúci koniec Kardashianok: Preboha, veď sa na seba už vôbec nepodobajú!

LOS ANGELES - Prekvapivé rozhodnutie! Kardashianky sú rodinným klanom, ktorý dnes netreba nikomu predstavovať. Ľudia ich zbožňujú i nenávidia a táto família v súčasnosti patri k najvplyvnejším rodinám v Amerike. Ich cestu za slávou odštartovala reality šou s názvom Keeping Up with the Kardashians, ktorá podľa najnovších informácií na obrazovkách končí.

„S ťažkým srdcom sme ako rodina spravili náročné rozhodnutie a lúčime sa s Keeping Up with the Kardashians. Po 14 rokoch, 20 sériách a stovkách epizód a špeciálov sme viac než vďační za vás všetkých, ktorí ste nás v priebehu rokov sledovali. Boli tu dobré časy, zlé časy, šťastie i slzy, viacero vzťahov a naše deti. Budeme si navždy uchovávať nádherné spomienky a ľudí, ktorých sme stretli,” uviedla v oficiálnom stanovisku na sociálnej sieti Instagram najslávnejšia zo sestier Kim.

Zároveň dodala, že si je dobre vedomá, že práve tomuto projektu vďačí za to, kde dnes je. A spolu s ňou aj celá jej rodina. „Som neuveriteľne vďačná všetkým, čo nás sledovali a podporovali nás. Navždy budem dlžníkom tým, ktorí zohrali rolu v budovaní našej kariéry a tým navždy zmenili naše životy,” dodala brunetka.

Fanúšikovia a médiá špekulujú, že za náhlym koncom projektu je práve bipolárna porucha jej manžela Kanye Westa. Posledná séria by mala byť vysielaná začiatkom roka 2021.

Reality šou Keeping Up with the Kardashians mala premiéru 14. októbra 2007. Kardashianky sa so svetom delili o všetko. Pred kamerami dokonca rodili, riešili súkromné záležitosti, škandály a úspechy. Slávne sestry v priebehu rokov získavali fanúšikov, vplyv na sociálnych sieťach a podstúpili viacero plastických operácii. Pozrite, ako sa zmenili!

Takto sa Kardashianky v priebehu rokov (a vďaka plastickým operáciám) menili. predošlé nasledujúce