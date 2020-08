Známa herečka poriadne prekvapila: Intímnosti s o polovicu mladšou!

V novembri by sa mala dostať do kín dráma s názvom Ammonite, v ktorej stvárnila ústrednú postavu Kate Winslet. V médiách sa celkom intenzívne hovorí o tom, že za svoj výkon by mohla byť aj nominovaná na sošku Oscara.

Kate Winslet a Saoirse Ronan stvárnili pred kamerami mileneckú dvojicu. Zdroj: youtube.com

Herečka pred kamerami prežila milostný románik s 26-ročnou kolegyňou Saoirse Ronan. Winslet v rozhovoroch priznala, že na ich milostné scény je najviac hrdá vo svojej kariére vôbec. „So Saoirse sme si museli nacvičiť choreografiu. Rozhodne to nie je ako jesť sendvič. Režisér bol nervózny, ale my dve sme sa spolu cítili bezpečne. Tak som mu povedala, nech to nechá na nás,” prezradila Kate.

„Začali sme bozkami, prsia, potom sme sa posunuli nižšie a potom zase vyššie. Myslím si, že sme vytvorili scény, ktoré dokonale podporili dej,” dodala herečka, ktorá sa počas nakrúcania cítila veľmi neisto.

Kate ponúkali aj dablérku, avšak odmietla to. „Bola som nadšená, že môžem predviesť svoje 40-ročné telo po troch deťoch. Rozhodne nevyzerá ako pred 20 rokmi, ale hlavné je, že to bolo autentické,” uzavrela.

VIDEO: Trailer k počinu Ammonite.