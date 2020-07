Slávna Nemka a jej muž sa odviazali na verejnosti: Mein Gott, pozrite na tú vášeň!

From Sarah With Love, Just One Last Dance, Skin On Skin, či Let´s Get Back To Bad Boy sú skladby, s ktorými na prelome milénia žala Sarah Connor jeden úspech za druhým. Sympatická blondínka v tom čase tvorila pár so spevákom menom Marc Terenzi, za ktorého sa v roku 2004 vydala. Dvojica má spolu syna Tylera a dcéru Summer, avšak v roku 2010 ich súd rozviedol.

Takto vyzerala Sarah Connor kedysi. Zdroj: youtube.com

Sarah Connor a jej prvý manžel Marc Terenzi. Zdroj: SITA

V roku 2017 sa známa speváčka opäť vydala. A to za hudobnika Floriana Fischera, s ktorým má tiež syna a dcéru. A zdá sa, že po jeho boku je maximálne šťastná.

Aktuálne totiž dvolenkujú na Malorke, kde sa nevyhli záujmu paparazzov. Tí Sarah s manželom zvečnili aj vo chvíli, keď sa vo vlnách vášnivo bozkávali. Slávna blondínka a jej partner mali oči len pre seba a pri pohľade na nich musí byť každému jasné, že to medzi nimi stále veľmi iskrí.

Sarah Connor s manželom Florianom si užívajú chvíle oddychu. Zdroj: profimedia.sk

Sarah Connor a jej manžel sa od seba nevedeli odlepiť. Zdroj: profimedia.sk