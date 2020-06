Justin Bieber obvinený až z dvoch sexuálnych útokov: Spevák reagoval!

Cez víkend sa na sociálnych sieťach začali šíriť šokujúce informácie - rovno dve ženy obvinili miláčika žien Justina Biebera zo sexuálneho obťažovania. Jeden incident sa mal odohrať v máji 2015 v newyorskom hoteli. Na tento príspevok spevák nereagoval.

Vyjadril sa však k obvineniu zo sexuálneho obťažovania, ktoré sa malo stať 9. marca v texaskom Houstone. Žena menom Danielle napísala, že Bieber vystúpil v malom bare a následne ju spolu s ďalšími dvomi osobami pozval do hotela. Tam s ním išla do súkromnej izby, kde ju sexuálne napadol.

O prípade najprv nikoho neinformovala, no podľa vlastných slov absolvovala viacero terapeutických sedení a o nepríjemnom zážitku povedala aj rodine a priateľom. Až kampaň MeToo ju nakopla k tomu, aby o svojej traume verejne porozprávala.

„Každé tvrdenie o sexuálnom obťažovaní by sa malo brať veľmi vážne a práve preto som sa rozhodol na toto reagovať. Tento príbeh je však fakticky nemožný, práve preto budem spolupracovať s Twitterom a úradmi na právnych krokoch,“ vyjadril sa Bieber. „Na tomto príbehu nie je ani trocha pravdy,“ napísal.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action.