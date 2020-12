Monica (56) z Priateľov dostala najkrajší vianočný darček: Po 9 mesiacoch... Obrovská radosť!

DERRY - Konečne! Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla do našich životov. Svoje by o tom vedela hovoriť aj hviezdna Courtney Cox (56). Tá bola dlhých deväť mesiacov odlúčená od svojho snúbenca Johnnyho McDaida (44). Zaľúbenci sa v uplynulých dňoch konečne stretli a niet pochýb, že prítomnosť toho druhého je pre nich tým najkrajším vianočným darom.

Herečka Courteney Cox a spevák i hudobník Johnny McDaid, ktorý je členom formácie Snow Patrol, oslávili v septembri sedem rokov od svojho prvého rande. Dvojica je zasnúbená a vyzerá to tak, že ich vzťah len tak niečo nezlomí. Dôkazom je fakt, že dlhých deväť mesiacov boli od seba odlúčení.

Keď prepukla pandémia, Johnny odcestoval za rodičmi do rodného Írska. Courteney zostala v Los Angeles, kde sa naplno venovala svojej 16-ročnej dcére Coco. „Spočiatku som bola taká, že som nevedela, čo so sebou. Varila som každý deň a zdokonalila som sa v tom,” uviedla v jednom z rozhovorov herečka. Tá trávila čas so svojou rodinou a blízkymi priateľmi.

Seriálová Monica sa followerom viackrát posťažovala, že svojho snúbenca hrozne dlho nevidela. Na diaľku oslávili výročie zoznámenia i spevákove narodeniny. V týchto dňoch sa na twitteri objavilo video, ktoré prezrádza, že zaľúbenci si v týchto dňoch dali ten najkrajší darček. Po 9 mesiacoch odlúčenia sú totiž konečne spolu. Courteney totiž pricestovala za svojím frajerom.

V spomínanom videou dvojica ďakuje pracovníkom v prvej línii za ich prácu, obetavosť a starostlivosť.

