Románik modelky s mladým spevákom: Preboha, to bol fakt drsný sex!

Spevák asi nebude ani príliš nadšený, že bývalá modelka sa o ich intímne chvíle podelila vo svojej knihe. „Garethov výkon sa totálne zlepšoval. Práve sme sa dostávali do tempa, keď zrazu vyskočil z postele a kričal: Môj penis, môj, penis, pozri, krváca!” napísala sexbomba.

Ako dodala, bolo tam dosť krvi a mladý spevák bol naozaj hysterický. „Myslím, že každý muž by bol, keby videl svoj nástroj v takto stave,” uznala Katie, ktorá sa snažila milenca upokojiť a zastaviť krvácanie. Keďže svoj vzťah v tom čase tajili, rozhodli sa nenavštíviť doktora či pohotovosť. „Chudáčik Gareth to bral veľmi ťažko. Uložila som ho do postele a túlila som sa k nemu – naše sny o vášnivej noci plnej sexu sa totálne rozpadli,” uzavrela tému Price.

Zdroj: Instagram GG

Zdroj: Instagram

Dvojica sa dala dokopy v roku 2002, keď Gareth skúšal šťastie v speváckej súťaži Pop Idol. Katie priznala, že práve ona bola spevákova prvá sexuálna partnerka. Hoci svoj vzťah tajili, nakoniec boli pristihnutí. V tom čase obaja popreli, že by medzi nimi niečo bolo. A krátko nato prišiel aj rozchod z Garethovej strany.