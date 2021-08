DRÁMA u slávnej sexbomby: V noci vnikol do domu a... Preboha!

SUSSEX - S dobitou tvárou skončila v nemocnici! Niekdajšia sexbomba, 5-násobná mamina a milovníčka plastických operácií - Katie Price (43) má za sebou hororovú skúsenosť, na ktorú len tak ľahko nezabudne. Keď v pondelok v noci u seba doma sledovala televízor, istý muž vnikol do jej domu a poriadne ju zmlátil.

Katie Price už dlhé roky plní stránky bulváru. A to nielen v rodnom Anglicku. V týchto dňoch sa hviezda viacerých reality šou prihlásila opäť o slovo. Ako pre denník The Sun priznala, začiatkom týždňa prežila hotovú drámu. Keď v noci sledovala televízor, istý muž sa dostal do jej domu a fyzicky ju napadol. „Kvôli útoku nám volali kolegovia zo záchranky. Keď sme prišli na miesto, našli sme ženu s poranenou tvárou,” uviedla hovorkyńa polície v Sussexe.

„Mám veľkú modrinu, celá tvár mi opuchla. Stále som z toho omámená a zničená. Polícii som povedala, že ma napadli a som stále v šoku z toho, čo sa stalo,” uviedla Katie, ktorá mala podozrenie, že má zlomenú čeľusť a vyhľadala aj lekársku pomoc.

Po tom, ako ju útočník napadol, utekala za svojim najstarším synom Harveym a zranila si nohy. Tie si minulý rok na dovolenke zlomila a stále nie sú celkom v poriadku. „Viac k tomu teraz nemôžem povedať,” uzavrela päťnásobná mamina, ktorú po pár hodinách strávených v nemocnici prepustili domov.

Podľa medializovaných informácií sa mužom zákona už podarilo páchateľa dolapiť. Má ním byť istý tridsiatnik, ktorý mal zrejme v pláne lúpež. Ako Katie políci prezradila, zlodej jej odcudzil zásnubný prsteň.

FOTO: Pár hodín pred hrozivým incidentom si Katie Price užívala pohodu s priateľom a mladšími ratolesťami.