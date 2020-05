Modelka prehovorila o sexuálnom útoku: Napadol ju masér a potom... STRAŠNÁ DRZOSŤ!

Ako informuje The Sun, modelku zhrozili stúpajúce štatistiky domáceho násilia počas korona-karantény a rozhodla sa svojou spoveďou pomôcť ostatným obetiam. „V ten deň som to cítila tak, že nedokážem uniknúť a neviem si predstaviť byť v takej situácii deň čo deň s pocitom, že sa nemôžete dostať preč. Chcem povedať všetkým, na ktorých je páchané násilie – môžete tomu uniknúť,” povedala Nicola.

Tá si prešla touto skúsenosťou po tom, ako sa po dvoch deťoch nechala vylepšiť. Prešla si zväčšením pŕs a liposukciou. Na zotavenie jej boli odporučené lymfodrenážne masáže, a tak za ňou domov dochádzal masér.

Zdroj: isifa

Nicola sa po zákrokoch cítila veľmi slabá, týždne iba ležala v posteli a staral sa o ňu manžel. Lenže ten neskôr musel predsa len odísť naspäť do práce. A masér okamžite komentoval jeho neprítomnosť. Ku koncu masáže sa potom opýtal, či môže blondínke namasírovať aj nohy. Tie síce žiadnym zákrokom neprešli, no po kratšom váhaní súhlasila.

„Po liposukcii musíte nosiť špeciálny korzet, ktorý pokrýva brucho a vrchnú časť stehien, ale v rozkroku je otvorený, aby ste mohli ísť na toaletu, a nedajú sa s ním nosiť nohavičky,” vysvetlila modelka, ako sa muž dostal k jej intímnym miestam. „Úplne som skamenela. Bola som vo vlastnom dome a bola som totálne bezmocná. V hlave som si premietala, či mám nablízku nejaké ťažké predmety, ale bola som strašne slabá,” povedala k tým najhorším chvíľam v živote.

Hoci si Nicola o sebe bežne myslela, že je schopná bojovníčka, muž jej pripadal obrovský a nedokázala si predstaviť, že by ho v pooperačnom stave dokázala premôcť. „Mohla som tam len ležať a čakať, kedy to skončí. Nemám poňatia, ako dlho to trvalo. V mojej mysli okolo 15 minút a celý čas som počula jeho ťažký dych,” uviedla vo svojej spovedi.

Zdroj: Instagram NM

Nicola potom zavolala svojmu manželovi, ktorý bol pre ňu veľkou oporou. O pár dní ale zažila ďalší šok. Masér sa jej znovu ozval. „Bez akejkoľvek hanby mi začal písať, veľmi priateľským tónom a žiadal ma, aby som ho odporučila aj ďalším ľuďom,” prezradila šokovaná modelka. Od muža, ktorý sa jej nedovolene dotýkal na intímnych miestach, jej to prišlo naozaj nepochopiteľné. Neskôr sa ale dozvedela, že podobnú taktiku používajú viacerí násilníci, aby zľahčili svoje nevhodné správanie.

Takýto zážitok by zamával každou ženou, Nicole sa navyše vrátili staré poruchy, ktorými v minulosti trpela. „Veľmi ma to ovplyvnilo. Mala som nočné mory a teraz menej verím ľuďom. Dávnejšie som rozprávala o svojej úzkosti a poruche príjmu potravy a ono sa to k tomu všetkému znovu pridalo,” priznala. Kedysi tvrdo pracovala na tom, aby poruchu s jedením zvládla a po tomto sa vrátila zas do kolotoča, kedy hladovala alebo sa naopak prepchala a následne zvracala.