Sexi modelka na tieto narodeniny URČITE nezabudne: Dar od frajera ju takmer stál život!

LOS ANGELES - Modelka Kelly Gale, známa napríklad ako tvár Victoria´s Secret či Sports Illustrated, oslávila pred pár dńami 25. narodeniny. Jej partner si pre ňu pri tej príležitosti pripravil nezvyčajné prekvapenie. Kráska ale priznala, že v istom okomihu jej nebolo príliš do smiechu.

Kelly Gale síce nepatrí medzi modelky, ktoré by boli denne spomínané v médiách, avšak rozhodne si zaslúži pozornosť. Už keď mala 13 rokov, oslovil ju modelingový skaut. Svoju kariéru ale odštartovala až o rok neskôr. Jej božské krivky sa objavili v mnohých reklamách, predvádzala pre prestížne značky a je tiež tvárou Victoria´s Secret, Sports Illustrated a pózovala i pre pánsky magazín Playboy.

Gale sa netají tým, že si poriadne dáva pozor na to, čo zje. Trénuje zhruba 2-3 hodiny denne, zbožňuje box, jógu a beh.

Začiatkom minulého roka sa 25-ročná kráska dala dokopy so 40-ročným hercom Joelom Kinnamanom. Ten si pre ňu nedávno pripravil prekvapenie. A to štvordňový výlet do prírody, počas ktorého vôbec nepoužívali telefóny.” napísala k fotkám z výletu krásna modelka.

Kelly Gale a jej frajer si spoločný výlet veľmi užili. Zdroj: Instagram