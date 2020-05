Kyprá hviezda skoro zbúrala štúdio, v karanténe chudne: Aha, ako sa zmenila!

Gemma Collins od roku 2011 účinkovala v reality seriáli The only wya is Essex. Samozrejme, na obrazovkách túžila vyzerať čo najlepšie, a tak sa pustila do chudnutia. No s jej váhou to bolo ako na hojdačke.

Po úspechu prišiel neskôr ďalší pád. Minulé leto si napríklad vyrobila trapas, keď v rannom vysielaní takmer prevrátila čln, v ktorom sa s moderátorom hrali na Titanic. Gemma potom priznala, že hoci predtým zhodila skoro 20 kíl, na dovolenke nabrala polovicu z tej váhy naspäť.

V situácii s koronavírusom sa ale opäť zaťala a rozhodla sa nakopnúť k chudnutiu. „Krásny deň všetkým. Myslite pozitívne a využívajte svoj čas rozumne. Ja som sa v poslednom čase sústredila iba na svoje zdravie a cítim sa oveľa lepšie, lebo som mala čas sústrediť sa naň. Žiadne jedenie vonku, ale varenie. Mám síce voľnejšie soboty, keď si môžem dať, čo chcem, ale hlavne chcem využiť ďalšie tri týždne rozumne, zostať pozitívne naladená a naučiť sa na rutinu počas týždňa, lebo som zistila, že to pomáha,” podelila sa so svojimi fanúšikmi o návod, ako sa dostala do lepšej formy.

