Kontroverzná FOTO českej herečky (52): Žiadne gaťky, dala si TAM rúško!

Koronavírus a izolácia sú témy, ktoré v súčasnosti hýbu celým svetom. Vyjadrujú sa k nim aj rôzne celebrity. Česká herečka a spisovateľka pre deti - Nela Boudová to poňala po svojom. Na instagram v nočných hodinách dala fotku, ktorú ale neskôr odstránila. A potom ju zverejnila opäť...

Ako v popise priznala, aj ona sama si je vedomá, že to je cez čiaru. Reakcie followerov sú rôzne. Mnohí neskrývajú pohoršenie a znechutenie. „Je to moje punkové vyjadrenie občianskej nespokojnosti. Nielen s rúškami. Rúška áno, ale v obchodoch a verejnej doprave. Prosím, čítajte si štatistiky úmrtí z minulých rokov, hľadajme si informácie a nebuďme ako stádo oviec. Nebojme sa. Je predsa jasné, komu to prospeje. A ďakujem všetkým, čo nasadzujú svoje zdravie a silu,” napísala k fotke herečka, ktorá má dvoch starších synov a dievčatko v pestúnskej starostlivosti.

Nela Boudová zverejnila na instagrame takúto kontroverznú fotku. Zdroj: Instagram