Herečka mimo reality: Svet bojuje s nákazou, ona zháňa... Bože, úplne sa zbláznila?!

LONDÝN - Bože, to je fakt blondína! Pomysleli si iste mnohí, čo zachytili na sociálnej sieti príspevok britskej herečky Tamzin Outhwaite (49). Svet bojuje s koronavírusom a zmyslom opatrení je, aby sa ľudia čo najmenej stretávali, len ona to akosi nepochopila...

Hoci v Británii sa k celosvetovým opatreniam spočiatku stavali dosť ľahostajne, mnohí ľudia aj napriek nečinnosti vlády pochopili situáciu a zostali doma. Nie vždy je ľahké vymyslieť, ako tráviť čas v takejto izolácii, ale väčšina ľudí chápe, že si musia nájsť aktivity, pri ktorých sa jednoducho nebudú stretávať s osobami mimo vlastnej domácnosti.

To však akosi nedošlo herečke Tamzin Outhwaite, ktorá si – tak ako pár ďalších jedincov – evidentne preložila dobrovoľnú karanténu ako dovolenku. A zamestnať sa chce prerábaním svojej záhrady. Čo by bolo úplne v poriadku, keby nehľadala pomoc zvonka!

Zdroj: SPI international

„Som zmätená. Môžem nájsť jedného alebo dvoch pracovníkov, čo by mi v tomto čase zvýšili a vydláždili časť terénu v mojej záhrade?” napísala na svoj profil na Twitteri. Už slová o zmätku naznačujú, že celú situáciu asi úplne nechápe.

Mnohí ľudia jej to ale okamžite vysvetlili s tým, že takéto nepodstatné veci sa naozaj v čase, keď umierajú ľudia, nerobia. Práve tým, že sa nebudeme stretávať s nikým, s kým to nie je naozaj nevyhnutné, môžeme zachraňovať životy. „Nie je to nevyhnutné, nie je to dôležité, záchrana životov je. Je to jednoduché: nie je to nevyhnutné, nerobte to!” odkázal jej jeden z komentujúcich. Ďalší bol trochu tvrdší: „Pred pár dňami ste hovorili, že nemôžete uveriť tomu, že ľudia stále chodia von. Ja nemôžem uveriť, že očakávate, že niekto k vám príde robiť nejakú dlažbu! Držte sa toho, čo verejne hovoríte!”