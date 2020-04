FOTO ako z pánskeho magazínu: Markizácka moderátorka vzrušila aj ženy!

MARBELLA - Kým mnohí ľudia sú izolovaní doma, česká speváčka a moderátorka markizáckeho The Voice Tereza Kerndlová (33) uviazla v Španielsku. Režim je tam však prísny, a tak si nemôže vychutnávať pôžitky známeho letoviska. Fanúšikov však dokáže stále potešiť...

Keďže Tereza nemôže príliš vychádzať von a už vôbec si užívať radovánky v mori, nakrúca pre svojich sledovateľov bláznivé videá alebo im ponúka spomienkové fotky. Jednu takú zverejnila aj počas víkendu a stretla sa s mimoriadnym ohlasom.

Speváčka totiž napriek tomu, že je vydatá, nemá problém dráždiť fantáziu ostatných mužov.

Zdroj: Instagram TK

Zaujímavé však je, že na snímku s trčiacimi bradavkami vo veľkom reagovali aj ženy. Dokonca aj aktuálna porotkyňa SuperStar Patricie Pagáčová. „Oooo, tie prsia? To zaujalo aj mňa,” napísala do komentárov. A nerozpakovali sa ani iné príslušníčky nežného pohlavia. „No, keď je to už takto vidieť, tak musím povedať, že máš fakt krásne prsia, Tereza!” vystrúhala jej kompliment istá Lucie.

Samozrejme, muži tiež nezaháľali a vo veľkom komentovali. Okrem pochvaly na ženské prednosti prišla aj veľmi adresná otázka: „Z Playboya sa ešte neozvali?”