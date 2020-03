Oscarový herec obvinený zo znásilnenia štrnásťročnej: Vydieranie a trestné oznámenie!

Herec Timothy Hutton zo seriálu Leverage (Podvodníci) sa ocitol v nepríjemnej situácii. Istá žena na neho totiž podala trestné oznámenie za to, že ju vraj v roku 1983 znásilnil. Boli to dva roky po tom, ako získal Oscara za film Obyčajní ľudia. Vtedy mala Sera štrnásť rokov, no odvahu prehovoriť vraj nabrala až teraz vďaka humbuku, ktorý bol okolo kampane #MeToo.

Minulý rok tak podala na herca vo Vancouveri trestné oznámenie, ten však takéto obvinenia popiera. Ku skutku vraj malo dôjsť v čase, keď v meste nakrúcal film Iceman a vraj mal byť toho účastný aj jeho kamarát.

Na Timothyho Huttona podala Sera Johnston trestné oznámenie za znásilnenie. Zdroj: TriStar Pictures

Podľa portálu BuzzFeeed však Timothy Hutton popiera, že by vtedy štrnásťročnú Seru zneužil. Dokonca ju ani nikdy v živote nestretol a pani Johnston si podľa neho všetko vymyslela. Malo by ísť o pomstu za to, že sa nenechal vydierať a nedal jej peniaze, ktoré požadovala. „Uplynulých dva a pol roka som bol terčom niekoľkých pokusov o vydieranie ženou menom Sera Johnston, aby odo mňa získala milióny. Vyhrážala sa, že pokiaľ nesplním jej požiadavky, pôjde do tlače s falošným tvrdením, že som ju pred 37 rokmi v Kanade sexuálne napadol. Nikdy som nenapadol pani Johnston,“ vyjadril sa Hutton pre spomínaný zahraničný web.

Po tom, čo Sera podala na Huttona trestné oznámenie a vyšla na svetlo s vymysleným príbehom, sa rozhodol konať aj herec. „Išiel som za FBI, podpísal prísahu a podal som trestné oznámenie voči Sere Johnstonovej za vydieranie,“ povedal Timothy, ktorý sa nemieni nechať zatiahnuť do niečoho, čo sa nestalo. Napriek tomu, že matka Johnstonovej tvrdí, že mali podať oznámenie už v minulosti, Timothy si stojí za svojím. To, ako napokon celý spor dopadne, uvidíme. Každopádne však údajne existujú dokumenty, ktoré dokazujú, že Sera nehovorí pravdu.