Justin Bieber už plánuje deti: Chcem, aby ma viedol Duch svätý

NEW YORK - Kanadský spevák Justin Bieber chce mať s manželkou, americkou modelkou Hailey Baldwin, dieťa. Hoci je to podľa neho "ďalší krok" v jeho živote, musí na to však prísť správny čas.

"Chcem si založiť vlastnú rodinu, v správny čas. Chcem si trochu užiť to, že som ženatý, ísť na turné, byť ženatý, užiť si cestovanie, len my dvaja, viac budovať náš vzťah. Myslím, že je to určite ďalší krok," povedal v rozhovore so Zaneom Loweom pre Apple Music.

Dvadsaťpäťročný interpret sa chce podľa svojich slov pri rodičovstve viesť vierou. "Som nasledovateľom Ježiša a chcem len, aby ma viedol... Keď prijmete Ježiša, hovorí, že teraz kráčate s Duchom svätým. Tak, myslím, že chcem, aby ma viedol Duch svätý," dodal.

Bieber sa s Baldwin oženil v septembri 2018, dva mesiace po tom, ako sa zasnúbili. Dvojica krátko randila na prelome rokov 2015 - 2016, opäť sa dali dokopy v máji 2018.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015) a Changes (2020). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu Grammy, dve BRIT Awards, 19 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards či 23 Teen Choice Awards.