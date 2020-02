Fanúšikovia The Rolling Stones majú dôvod na radosť: Bývalý basgitarista bude dražiť!

LONDÝN - Britský hudobník Bill Wyman ponúkne v dražbe hudobné nástroje, oblečenie a rôzne ďalšie predmety, ktoré zozbieral počas kariéry. Niekdajší basgitarista legendárnych The Rolling Stones pripravil viac ako tisíc položiek. Medzi nimi sú napríklad jeho podpisová basgitara, ktorú používal na turné a nahrávaní so spomínanou skupinou medzi rokmi 1966 a 1968. Fanúšikovia budú môcť získať aj gitaru, na ktorú hral zosnulý gitarista formácie Brian Jones počas koncertu The Rolling Stones Rock And Roll Circus v roku 1969.

Dražba, na ktorej Wyman spolupracuje aj s Ripple Productions Limited a Julien’s Auctions, sa bude konať od 29. do 31. mája. Určitú sumu z predaja venujú trom charitatívnym organizáciám - The Prince’s Trust, Macmillan Cancer Support a CCMI – Central Caribbean Marine Institute.

"Zbieranie a archivovanie patrí k mojim najväčším životným radostiam a nepochybne bude patriť aj k môjmu odkazu. Cítim, že je správny čas podeliť sa o môj archív so svetom. Dúfam, že ľudia sa budú tešiť z mojich zbierok tak ako ja," vyjadril sa 83-ročný hudobník.

Bill Wyman sa narodil ako William George Perks Jr. a preslávil sa v spomínanej kapele The Rolling Stones, v ktorej pôsobil v období 1962 až 1993. So skupinou vydal albumy ako napríklad Their Satanic Majesties Request (1967), Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971), Exile on Main St. (1972), Some Girls (1978), Tattoo You (1981) či Steel Wheels (1989). Je tiež členom formácie Bill Wyman's Rhythm Kings, s ktorou ponúkol štúdiovky ako Struttin' Our Stuff (1997), Groovin' (2000) či Just for a Thrill (2004). Na konte má aj niekoľko sólových nahrávok. Spolu s kolegami z The Rolling Stones ho v roku 1989 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. V marci 2016 uviedol, že mu diagnostikovali rakovinu prostaty a dodal, že lekári dúfajú v jeho úplné vyliečenie.