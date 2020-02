Obrovská radosť Robbieho Williamsa: Je z neho štvornásobný otec!

Robbie Williams a Ayda Field sú manželmi od roku 2010 a doposiaľ sa tešili z troch zdravých a krásnych detí. Štvrtým potomkom sa pochválila šťastná mama na svojom instagramovom účte. „Všimnite si ten rozdiel... V deň svätého Valentína by sme radi oslávili lásku tým najúžasnejším spôsobom. Beau Benedict Enthoven Williams,“ napísala Ayda k záberu štyroch párov nožičiek.

Robbie Williams a Ayda Field sú štvornásobní rodičia. Zdroj: Instagram A.F.

Tak ako dcérku Colette, či Coco, ako ju doma volajú, aj malý Beau bol vynosený náhradnou matkou. Napriek tomu je to však biologické dieťa Robbieho a Aydy. „Tak ako Coco, aj on je biologicky náš, ale narodil sa vďaka tej istej úžasnej náhradnej matke. Sme tak požehnaní, že máme zdravého syna v bezpečí nášho objatia a sme oficiálne kompletná rodina,“ vyjadrila sa šťastná mama.

Ayda Field pred takmer rokom a pol šokovala svet, keď priznala, že majú s Robbiem Williamsom tretie dieťa. Aj preto, že tehotenské bruško nemusela skrývať a zrazu tu bolo dieťatko. Coco im totiž, ako už bolo spomínané, porodila náhradná matka. „Sme šťastní, že sa s vami môžeme podeliť o to, že máme dievčatko. Vitaj na svete Colette (Coco) Josephine Williams. Bola to dlhá a náročná cesta, dostať sa sem, čo je aj dôvod, prečo sme to držali v tajnosti,“ napísala ešte v septembri 2018 na sociálnu sieť Ayda. Vtedy, ako sama tvrdila, sa ich tím rozrástol na 5-členný. Dnes už tvrdí, že sú kompletná rodina. Rodičom srdečne gratulujeme.