Jennifer Lopez konečne odložila prácu bokom: Ide sa vydávať!

LOS ANGELES - Jennifer Lopez (50) sa konečne rozhodla odsunúť pracovné povinnosti a venovať sa svojmu súkromiu. So snúbencom Alexom Rodriguezom, ktorý ju o ruku požiadal ešte v marci 2019, sa tak konečne pustili do svadobných príprav.

Herečka a speváčka je už tri roky šťastne zamilovaná, no svadbu doteraz odsúvala na druhú koľaj. Dialo sa tak najmä kvôli nabitému pracovnému programu. Hollywoodska kráska sa plne sústredila napríklad na nakrúcanie filmu Zlatokopky, kde si zahrala jednu z ústredných postáv. Po jeho konci sa však rozhodla zamerať sa na svoj milostný život. „Konečne je pripravená presmerovať pozornosť na jej svadobné plány a je to jej priorita," povedal pre americký US Weekly zdroj z okolia dvojice.

Svadba už čoskoro

Speváčka a bývalý hráč baseballu tvoria pár už od marca 2017, no podľa ich blízkych to medzi nimi stále poriadne iskrí. „Nevedia si už predstaviť život jeden bez druhého a nevedia sa dočkať, že strávia zvyšok života spolu. Robia jeden druhého neskutočne šťastnými a J. Lo skutočne našla muža svojich snov a A. Rod našiel ženu tých jeho," dodal.

J Lo si povedala, že je čas sústrediť sa na lásku. Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Svoje áno by si mali zaľúbenci povedať už o pár mesiacov. „Svadba J. Lo a Alexa by mala byť toto leto po odkladoch kvôli nakrúcaniu, jej vystúpeniu na Super Bowle a ďalším pracovným povinnostiam," prezradil smelé plány dvojice zdroj.

Jennifer Lopez počas spoločného vystúpenia so Shakirou na americkom Super Bowle. Zdroj: SITA

Pre Jennifer pritom pôjde už o štvrtú svadbu. V 90. rokoch si jej srdce získal herec a producent Ojani Noa, ich manželstvo však vydržalo iba rok. Hviezda neskôr skúsila šťastie s hercom Crisom Juddom, no krátko po ich rozvode si už prstienky vymieňala so spevákom Marcom Anthonym, ktorý je i otcom jej dvoch detí. Dúfajme teda, že tentokrát to dive s hriešne sexi telom skutočne vyjde.

Jennifer Lopez a Alex Rodriguez si svoje áno povedia už toto leto. Zdroj: SITA