Ups, to je trapas: Manžel Carrie zo Sexu v meste sa predklonil... Aha, hviezdny zadok!

Herec Matthew Broderick nie je taký slávny ako jeho manželka, ktorá stvárnila Carrie v seriáli Sex v meste. Napriek tomu ale pozornosti fotografov neuniká. Aj keď niekedy by si zrejme želal, aby si ho nikto nevšimol...

Včera sa vybral pobicyklovať sa po Hamptons pri New Yorku a zdá sa, že jeho dvojkolesový tátoš ho trochu potrápil. Matthew sa zohol, aby zistil, čo je vo veci a vyriešil problém, keď sa mu stalo to, čo asi každému smrteľníkovi. Jeho nohavice sa posunuli a on okoloidúcim a tiež šikovnému paparazzovi ukázal viac, než by na verejnosti chcel odhaľovať.

