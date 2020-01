Z Rokfortu na ulicu: Predstaviteľ Harryho Pottera zmenil imidž, pomýlili si ho s bezdomovcom

NEW YORK - Anglického herca Daniela Radcliffa si náhodný okoloidúci na ulici pomýlil s bezdomovcom. Tridsaťročný rodák z Londýna to uviedol v šou Grahama Nortona.

"Je to zvláštne a zábavné, no nedávno som bol s mojou priateľkou v New Yorku a zatiaľ čo ona bola v obchode, zostal som vonku s naším adoptovaným psom. Bolo dosť chladno a ja som mal na sebe športovú bundu a dlhý kabát. Čupol som si, aby som zahrial psa a videl som, ako okolo mňa prešiel nejaký chlapík a pozeral na mňa. Potom sa vrátil, dal mi päť dolárov a povedal, aby som si kúpil kávu. Zrejme sa budem musieť častejšie holiť," povedal Radcliffe.

Zdroj: profimedia.sk

Daniela Jacoba Radcliffa preslávila rola čarodejníka Harryho Pottera, do ktorej ho obsadili, keď mal jedenásť rokov. Po adaptácii knižného bestselleru Harry Potter a Kameň mudrcov (2001) si túto úlohu zopakoval ešte vo filmoch Harry Potter a Tajomná komnata (2002), Harry Potter a väzeň z Azkabanu (2004), Harry Potter a Ohnivá čaša (2005), Harry Potter a Fénixov rád (2007), Harry Potter a Polovičný princ (2009) a Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. (2010, 2011).

Predstavil sa aj na divadelných doskách Broadwaya, kde účinkoval v muzikáli How To Succeed In Business Without Really Trying a za svoj výkon získal uznanie kritiky. V roku 2012 sa objavil ako mladý právnik v horore Žena v čiernom a v roku 2013 si vo filme Zbav sa svojich miláčikov zahral básnika Allena Ginsberga. Predstavil sa aj v snímkach Horns (2013), Victor Frankenstein (2015), Podfukári: 2. dejstvo (2016) alebo Stratený v džungli (2017).