Svet ju pozná ako Barbie Girl: Speváčka vyzerá aj po rokoch FANTASTIC!

OSLO - Krajšia ako za mlada! Aj takto reagujú ľudia pri pohľade na Lene Nystrøm (46) - speváčku formácie Aqua, ktorá v roku 1997 valcovala hitparády so skladbou Barbie Girl. Výstredná kráska vyzerá aj s pribúdajúcimi rokmi skvele, čoho dôkazom sú jej príspevky na sociálnych sieťach.

Skupina Aqua vznikla v roku 1989 a bol to práve hit s názvom Barbie Girl, ktorý ich preslávil. Kapela plánuje v priebehu budúceho roka turné, v rámci ktorého vystúpia s inou kedysi úspešnou formáciou - Vengaboys.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na šarmantnú speváčku - Lene Nystrøm. Tá sa síce v priebehu rokov zmenila, avšak pribúdajúce roky jej vôbec neubrali na šarme. Práve naopak. Kráska zostala tiež verná výstrednejším outfitom a pohľad na ňu nenudí ani mužov, ani ženy.

Lene v rozhovore pre tmz.com prezradila, že Aqua by rada potešila svojich priaznivcov aj novou tvorbou. „Pracujeme na novej hudbe, ale sme na seba tvrdí. Kým to nebude perfektné, tak nič nevydáme,” uviedla kráska. Vás by nejaká novinka od formácie Aqua potešila?

Lene Nystrøm je podľa mnohých krajšia ako za mlada. Zdroj: Instagram

Lene Nystrøm ostala verná výstrednejším outfitom. Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram