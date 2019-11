Lady Gaga si zahrá v pripravovanom filme: Bude spolupracovať s Ridleym Scottom

WASHINGTON - Americká speváčka Lady Gaga si zahrá v pripravovanom filme o vražde Maurizia Gucciho, vnuka podnikateľa a módneho návrhára Guccia Gucciho. Rodáčka z New Yorku by mala stvárniť Patriziu Reggiani, Mauriziovu exmanželku, ktorú odsúdili za to, že si vraždu niekdajšieho šéfa módneho domu Gucci objednala.

Tridsaťtriročná umelkyňa bude na snímke spolupracovať s britským filmárom Ridleym Scottom. Ten bude spolu s manželkou Gianninou Scott producentom filmu a zrejme ho bude aj režírovať. Pre Scotta je snímka o Gucciho vražde dlhodobo plánovaným projektom, o ktorom sa prvé informácie dostali na verejnosť už pred viac ako desaťročím. Svojho času o roli Patrizie Reggiani rokovala Angelina Jolie.

Lady Gaga, vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016). Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.

V roku 2018 stvárnila hlavnú rolu v snímke Zrodila sa hviezda, ktorá jej vyniesla dve nominácie na Oscara, pričom jednu z nich premenila na víťazstvo. Zlatú sošku si prevzala spolu s Markom Ronsonom, Anthonym Rossomandom a Andrewom Wyattom za pieseň Shallow. Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najmocnejšie ženy sveta. Na konte má aj deväť cien Grammy a tiež ďalšiu nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).