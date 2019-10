Lady Gaga zverejnila FOTO z vane: Uff, nič pre slabochov!

LAS VEGAS - Zrejme vás pri pohľade na ňu strasie! Lady Gaga (33) patrí medzi celebrity, ktoré so svojimi priaznivcami komunikujú prostredníctvom instagramu pomerne často. Najnovšie sa s nimi podelila o zábery, ktoré ju zachytávajú počas toho, ako sa kúpe. Ak by ste však čakali vaňu plnú teplej vody a peny, budete prekvapení.

Zaujímavá procedúra! Nejeden umelec by vedel rozprávať o tom, aké vie byť koncertovanie náročné. Lady Gaga sa rozhodla so svetom podeliť o svoj recept na to, ako sa dáva dokopy.

Slávna speváčka si po vystúpení najskôr dopraje 5 až 10 minút vo vani plnej ľadových kociek. Tú neskôr na 20 minút vymeni za horúci kúpeľ a potom si na seba na 20 minút dá špeciálnu kombinézu.

Gaga sa v každej jednej fáze nechala zvečniť a zábery dala na instagram. Pridala aj video, ktoré ju zachytáva počas toho, ako si vo vani plnej ľadu spieva. Treba uznať, že táto procedúra rozhodne nie je pre slabochov.

Zdroj: Instagram

