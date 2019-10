Princ Harry zažaloval bulvár za odpočúvanie telefónu: Prenasledujú Meghan podobne ako Dianu, tvrdí

Podľa Buckinghamského paláca vojvoda zo Sussexu predložil svoju sťažnosť Vrchnému súdu v Londýne. Namieta v nej voči nelegálnemu odpočúvaniu svojej hlasovej schránky a narušeniu svojho práva na súkromie. Bezprostredne nebolo jasné, akej konkrétnej kauzy sa žaloba týka.

Mediálna skupina News Group Newspapers, ktorej patria noviny The Sun, The Sun on Sunday, The Times a The Sunday Times, potvrdila, že žalobe čelí jedna z jej spoločností. Druhou skupinou, voči ktorej je namierená Harryho sťažnosť, je MGN Limited, ktorá je vlastníkom novín Daily Mirror, Sunday Mirror and a Sunday People, vyplýva z predmetných súdnych dokumentov.

Len v utorok Harry a jeho manželka Meghan oznámili, že zažalovali bulvárne noviny Mail on Sunday a ich materskú spoločnosť Associated Newspapers za nelegálne zverejnenie súkromného listu, ktorý Meghan napísala svojmu otcovi.

Harry pri tej príležitosti zverejnil emotívne vyhlásenie, v ktorom písal, že bulvár prenasleduje vojvodkyňu Meghan podobným spôsobom ako jeho matku Dianu, ktorá tragicky zahynula v roku 1997. O život prišla pri autonehode v Paríži, keď sa snažila uniknúť pred novinármi. Podľa Harryho sa bulvár špeciálne zameral na Meghan v priebehu posledného roka, keď bola vojvodkyňa tehotná a keď v máji 2019 porodila svoje prvé dieťa, syna Archieho Harrisona.