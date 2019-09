Madonna randila so slávnym basketbalistom: Urob mi dieťa, dostaneš prachy!

V 90. rokoch tvorila Madonna pár s Dennisom Rodmanom. Ten si teraz v rádiu zaspomínal na telefonát, ktorý spolu absolvovali v roku 1993.

„Povedala mi: Dennis, vieš, že ovulujem,” prezradil v relácii The Breakfast Club. A tak basketbalista nasadol do lietadla v Las Vegas, kde sa práve zabával v kasíne, a letel súkromným letom do New Yorku za speváčkou.

Zdroj: TASR

Ako ďalej moderátorom šou prezradil, Madonna mu ponúkla dokonca peniaze, ak sa jej podarí otehotnieť a donosiť dieťa. „Povedala, že ak so mnou otehotnie, vyplatí mi 20 miliónov. Ak sa teda dieťa narodí,” tvrdí Rodman.

The Sun v tejto súvislosti kontaktoval Madonniných zástupcov, zatiaľ sa ale k Rodmanovým slovám nevyjadrili. Ten dokonca vyhlásil, že speváčka s ním randila len preto, že bol zlý chlapec a pútal mediálnu pozornosť. Vraj sa mu k tomu sama priznala. „Ja som bol na vrchole a ona vtedy padala dole,” povedal v rádiu.

Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Madonna má dnes dcéru Lourdes so svojím osobným trénerom, syna Rocca s režisérom Guyom Richiem a v čase manželstva si adoptovali spolu aj ďalšie 4 deti.