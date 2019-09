Autor (†41) hitu Say My Name od Destiny’s Child zomrel: Tragická autonehoda!

LaShawn Daniels sa narodil 28. decembra 1977. V roku 2001 získal za spoluautorstvo skladby Say My Name od Destiny's Child cenu Grammy. Podieľal sa tiež na viacerých ďalších piesňach nominovaných na toto ocenenie vrátane Love and War od Tamar Braxton, He Wasn't Man Enough od Toni Braxton a The Boy is Mine, ktorú naspievali Brandy a Monica.

Je tiež spoluautorom dueta Telephone od Beyoncé a Lady Gaga či skladieb If You Had My Love Jennifer Lopez a You Rock My World od Michaela Jacksona.