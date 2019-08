Fuj, nechutné! Britská hviezda ukázala jazvy po plastike tváre

LONDÝN - Stojí to za to?! Bývalá glamour modelka Katie Price (41) sa snaží bojovať s vekom rôznymi plastickými vylepšeniami. Zotavovanie sa po zákrokoch však nie je jednoduché a tiež sa hovorí, že po poslednej operácii sa jej zľakli aj vlastné deti. Pri pohľade na jej jazvy sa ani nečudujeme...

Katie Price si nedávno odskočila do Turecka na pár plastík. A to bez ohľadu na to, že nejaké podstúpila aj v apríli. Zdá sa, akoby to bolo pre ňu proste hobby. Keď sa však objavila doma, jej vlastné deti sa vraj pri pohľade na ňu rozplakali.

Katie Price a jej priateľ po plastikách Zdroj: Profimedia

A lepšie to určite nie je ani po tom, ako si modelka mohla odstrániť ochrannú masku a obväzy. Operácie totiž zanechávajú stopy. Tú najhoršiu má Katie na ľavej strane tváre pri uchu. Jazva vyzerá naozaj hrozivo. Ďalšiu má na pravej strane čela. A celkovo teda lepšie zatiaľ nevyzerá.

Samozrejme, úplné zotavenie sa po takomto zákroku si žiada čas. Ale možno by sa mohla hviezda zamyslieť, či to už predsa len trochu nepreháňa a či naozaj chce trpieť a strašiť svoje deti.