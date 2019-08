V kráľoveksj rodine je bezchybný účes a make-up nevyhnutnosťou

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - Členovia kráľovskej rodiny sú vždy na očiach verejnosti, ktorá strihne na každý detail. A to či ide o ich outfity alebo vizáž. Bezchybný účes a make-up sú nevyhnutnosťou. A to bez ohľadu na to, čo sa deje!