Rozchod speváka a herečky: A ten zásnubný prsteň za 30-tisíc chcem späť!

Faye Brookes a Gareth Gates tvorili pár 7 rokov.

Zdroj: Instagram G. G.

LONDÝN - S prestávkami randili 7 rokov a v januári sa zasnúbili... dnes však už spevák Gareth Gates (35) a herečka Faye Brookes (31) pár netvrdia. Pred pár dňami vyšlo najavo, že zásnuby odvolali a žiadna svadba nebude. Navyše vraj interpret hitu Anyone of us požiadal svoju ex, aby mu vrátila zásnubný prsteň v hodnote 30 tisíc libier.